В Германии представили детали соглашения по бюджету на 2024 год с 8 млрд евро для Украины

Правительственная коалиция Германии представила детали соглашения по принятому бюджету страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров, что, в частности, предусматривает продолжение поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции говорили канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, сообщает DW.

Линднер заявил, что в следующем году Берлин планирует предоставить прямую двустороннюю помощь Киеву в размере восьми миллиардов евро.

"Мы продолжим нести эту ответственность", – пообещал министр финансов.

По словам Шольца, в бюджете на 2024 год правительство будет придерживаться так называемого "долгового тормоза", который ограничивает государственный дефицит Германии до 0,35% валового внутреннего продукта (ВВП).

Впрочем, отметил канцлер, правительство оставляет за собой право впоследствии приостановить действие долговых правил, если это будет необходимо в случае ухудшения военной или финансовой ситуации в Украине.

Шольц также подчеркнул, что Фонд климата и трансформации останется ключевым инструментом для климатической трансформации немецкой экономики, но его сократят на 12 миллиардов евро на 2024 год.

В то же время Хабек заявил, что правительственная коалиция согласилась прекратить финансовые стимулы для покупки электромобилей раньше, чем это планировалось, не раскрывая точной даты, когда они закончатся.

Он также сообщил, что субсидии на расширение солнечной энергетики будут сокращены.

По словам Линднера, правительство сократит вредные для климата субсидии на сумму три миллиарда евро. Кроме того, внесены изменения в то, как будет финансироваться обновление железнодорожной сети страны.

Ранее сообщалось, что правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

В субботу Шольц заявил на партийной конференции СДПГ, что он уверен в достижении соглашения, но сказал, что не будет никаких сокращений в системе социального обеспечения, которую хочет реформировать Линднер.

Ранее правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета.