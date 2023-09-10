BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

В Великобритании арестовали сотрудника парламента по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC со ссылкой на информированные источники.

Полиция подтвердила, что двух мужчин, одному из которых 20 лет, а другому – 30, арестовали на основании закона о государственной тайне еще в марте.

Источники сообщили ВВС, что один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений. По данным Sunday Times, он имел связи с несколькими депутатами-консерваторами и некоторое время жил в Китае.

Оба мужчины были доставлены в полицейский участок на юге Лондона, а затем отпущены под залог до начала октября, говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что чиновники Великобритании, которые работали с государственной тайной и разведывательной информацией, продолжают публиковать в профессиональной соцсети LinkedIn конфиденциальные данные, несмотря на предостережения, что они могут стать целью для враждебных государств.

Эта практика не прекращалась и после другого расследования The Times о китайском агенте с псевдо Робин Чжан, который использовал фальшивые профили в LinkedIn для выманивания государственной тайны в обмен на деньги и выгодные деловые сделки у британских чиновников.

Младший министр безопасности Британии Том Тугендхат, реагируя на расследование, публично предупредил, что китайская разведка использует LinkedIn не только против госслужащих, но и компаний, владеющих коммерческой тайной, исследователей и ученых.

Руководители британской разведки неоднократно предупреждали, что Китай использует шпионскую деятельность для похищения ее технологических разработок и подрыва конкурентоспособности.

В рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании контрразведывательная служба МИ5 будет оказывать бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.