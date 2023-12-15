Австрия ужесточает закон о запрете нацистской и экстремистской символики

Парламент Австрии в пятницу ужесточил закон о запрете нацистской символики, расширив сферу его действия и ужесточив наказание за демонстрацию и распространение любой запрещенной символики с целью противодействия росту антисемитизма и экстремизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В Австрии, которую нацисты аннексировали в 1938 году, действуют одни из самых строгих в мире законов против отрицания Холокоста и пронацистской деятельности, но, тем не менее, обвинительные приговоры выносятся редко.

В 2022 году австрийское правительство решило внести изменения в так называемый "Закон о запрете" 1947 года, чтобы учесть последние события, такие как рост антисемитизма и радикализации.

Согласно законодательству, одобренному всеми партиями, кроме ультраправой FPO, ношение нацистской символики или любой запрещенной символики, связанной с палестинской исламистской группировкой ХАМАС или ультраправыми движениями, будет караться штрафом в размере до 20 000 евро (22 000 долларов).

Согласно поправке, любая тривиализация или отрицание – даже частичное – национал-социалистического геноцида и нацистских преступлений против человечности наказывается, что расширяет сферу действия закона, который ранее криминализировал только "грубую" тривиализацию.

Законодательство, которое требовало большинства в две трети голосов в парламенте, также позволяет конфисковывать нацистские памятные вещи независимо от наличия уголовного приговора.

Кроме того, законодатели также внесли изменения в закон, чтобы распространить юрисдикцию на определенные преступления, совершенные за рубежом австрийцами, которые размещают запрещенные материалы или пропаганду в интернете.

Государственные служащие, которые будут признаны виновными в соответствии с законом, будут лишены возможности работать на государственной службе.

Законодатели также проголосовали за ужесточение мер против осквернения национальных символов, таких как срывание флагов.

Ранее в этом месяце министр юстиции Альма Задич назвала поправку "исторической", подчеркнув, что последняя значительная реформа Закона о запрете произошла более 30 лет назад.

По словам Задич, этот пересмотр был необходим для того, чтобы сделать возможной более эффективную и последовательную борьбу с антисемитизмом, правым экстремизмом и дезинформацией в будущем.

"Тот факт, что отрицание Холокоста должно наказываться только в том случае, если оно сделано перед по крайней мере 10 людьми, посылает неправильный сигнал", – заявил в прошлом месяце Вилли Мерни, президент Австрийского комитета Маутхаузена.

Но в целом Комитет Маутхаузена приветствовал поправку, в разработке которой он участвовал.

Комитет Маутхаузен – это сеть Сопротивления, возникшая в одноименном концлагере в 1944 году и работающая над сохранением памяти о преступлениях, совершенных там.

Австрия – родина Адольфа Гитлера – долгое время считала себя жертвой после аннексии немецким Третьим Рейхом в 1938 году и лишь в последние три десятилетия начала серьезно изучать свою роль в Холокосте.

Напомним, в ноябре суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.

Перед этим стало известно, что десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.