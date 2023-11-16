У Франції сплюндровали єврейські надгробки на військовому цвинтарі

Десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалтеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила місцева префектура, інформує Le Monde.

Місцеві жандарми заявили, що негайно почали розслідування інциденту та зв'язалися з прокуратурою. Влада заявляє, що можливий расистський або релігійний мотив.

Німецький цвинтар в пам'ять про Першу світову війну налічує 1 903 могили німецьких солдатів, як християн, так і євреїв.

Виступаючи під час візиту до Швейцарії президент Емманюель Макрон заявив, що засуджує "найрішучішим чином" шкоду, заподіяну могилам. Французький лідер нагадав про своє "особисте зобов'язання непримиренно і невтомно боротися з усіма формами антисемітизму".

З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у Франції було зафіксовано понад 1 500 антисемітських актів і коментарів, заявив у вівторок міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Раніше Макрон пояснив свою відсутність на недільному марші проти антисемітизму в Парижі, заявивши, що дискусії щодо його присутності "не мали місця".

Нагадаємо, паризький марш проти антисемітизму, що пройшов у неділю, поставив Макрона у незручне становище.

На Макрона тиснули, щоб він приєднався до міжпартійної демонстрації проти антисемітизму, і преса повідомляла, що він розглядав таку можливість.

Але участь у акції означала би, що Макрон ішов би в одному натовпі поруч з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен і главою ультраправої партії "Національне об'єднання" Жорданом Барделлою, які підтвердили, що візьмуть участь у недільному марші. Марін Ле Пен проводить ребрендинг своєї політсили як мейнстрімної партії.