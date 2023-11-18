У Франції пенсіонеру дали тюремний строк за антисемітське графіті

Суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пенсіонер, як стверджується, наніс графіті з антисемітським гаслом, завдавши збитків трамвайній компанії Страсбурга.

"Це зразкове рішення (про покарання. – Ред.) за розпалювання ненависті", – сказав адвокат Рафаель Нісан, який представляв інтереси компанії.

Окрім ув’язнення, із 62-річного француза також стягнуть штраф у 1500 євро.

За словами Нісана, графіті, які також з'явилися в інших місцях страсбурзького робітничого району Отеп'єр, часто були написані з помилками, але містили подібні послання: "Смерть євреям" і "США, Ізраїль = нацисти".

У Франції з початку війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС зафіксували понад 1500 антисемітських інцидентів.

Як зазначає AFP, у Страсбурзі проживає одна з найбільших єврейських громад Франції, а в регіоні Ельзас, де розташоване місто, за Другої світової війни убили кілька тисяч євреїв під час Голокосту.

Напередодні стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалтеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.