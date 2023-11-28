СМИ: Перевозка нефти из РФ греческими танкерами упала на четверть после давления США

Владельцы нефтяных танкеров в самой мощной в мире государстве-судовладельце Греции уменьшили количество российской нефти, которую они перевозят.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные отслеживания судов, которые собрало агентство Bloomberg.

Согласно данным, количество греческих танкеров, следующих в Россию, в этом месяце сократится на четверть по сравнению с предыдущим и на 60% по сравнению с июнем.

Они свидетельствуют, что греческие танкеры в ноябре перевезут только 15 грузов российской нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей. В октябре суда перевезли 20 грузов.

Данные об отгрузках в ноябре включают грузы, которые уже отгружены, а также все суда, которые планируют загрузить российскую нефть до конца месяца.

Если текущие темпы экспорта сохранятся, а уже запланированные поставки состоятся по графику, поставки российской нефти могут сократиться примерно на 150 тысяч баррелей в сутки в этом месяце.

Суда, принадлежащие Греции, по-прежнему перевозят около пятой части всех грузов российской нефти марки Urals и около каждого седьмого груза российской нефти, включая те, что отгружаются с терминалов на тихоокеанском и арктическом побережье страны, показывают данные отслеживания судов.

Ранее сообщалось, что ири крупные греческие судоходные компании в течение последних недель прекратили транспортировку российской нефти, чтобы избежать санкций США, наложенных на отдельных перевозчиков нефти из РФ.

В октябре США ввели первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые перевозили российскую нефть по цене выше установленного западными государствами лимита в 60 долларов за баррель. Позже под санкции попали еще три корабля.

Такое развитие событий является ударом для России, пишет Reuters, поскольку сужает количество судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Как известно, в проекте нового пакета санкций ЕС содержится запрет продажи танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить попытки Москвы обойти западные санкции в отношении российской нефти с помощью "теневого флота".