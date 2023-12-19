Фермеры Молдовы требуют ввести механизм ограничения импорта зерна из Украины

Молдовские фермеры требуют, чтобы правительство срочно ввело "стабильный и устойчивый" механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом говорится в заявлении ассоциации "Сила фермеров" (Forța Fermierilor), опубликованном 18 декабря, которое приводит издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Представители ассоциации отметили, что 4 октября власти страны ввели лицензирование импорта зерновых и масличных культур на время действия чрезвычайного положения, но с 1 января режим чрезвычайного положения намерены отменить.

В связи с этим фермеры потребовали, чтобы правительство срочно ввело "стабильный и устойчивый механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины, аналогичный тем, которые ввели в Румынии и Болгарии".

"Мы знаем, что компания Trans Oil намерена импортировать из Украины около 300 тысяч тонн подсолнечника. Это снова затронет интересы местных фермеров...

Обращаем внимание, что отсутствие ограничений на импорт не только разбалансирует внутренний рынок, но и поставит под угрозу экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Румынию, которая неоднократно предупреждала нашу страну об опасности реэкспорта зерновых и масличных культур из Украины.

А блокирование экспорта в Румынию стало бы окончательной катастрофой для молдовских фермеров", – говорится в заявлении ассоциации.

В правительстве пока не прокомментировали требование фермеров.

Напомним, в сентябре молдовские фермеры призвали запретить импорт дешевого подсолнечника из Украины из-за падения цены на него внутри страны.

А в начале декабря фермеры заблокировали центр Кишинева и к зданию правительства привезли мешки с навозом и сеном.