К Бранденбургским воротам съехались 1500 тракторов: фермеры хотят сохранить налоговые льготы

Тысячи фермеров съехались на протест в центр Берлина, требуя от правительства не отменять налоговые льготы.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Ассоциация немецких фермеров собрала протест в связи с планами правящей коалиции отменить льготы для сельского хозяйства, сравнив это с "объявлением войны".

В демонстрации возле Бранденбургских ворот приняли участие более 1500 единиц техники и тысячи фермеров.

Tagesschau

Руководитель ассоциация Йоахим Руквид пообещал "очень горячий январь", если их требования не услышат.

"В таком случае после 8 января мы будем везде, страна еще не видела такого", – заявил он.

Министр сельского хозяйства от "Зеленых" Джем Оздемир также появился на акции и пообещал продвигать решение, которое станет менее болезненным для фермеров.

Политик "Зеленых" предупредил о непропорциональном бремени и неблагоприятных конкурентных условиях по сравнению с другими странами и призвал коалицию пересмотреть принятое решение.

На днях правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением дыры в бюджете на 60 миллиардов евро.