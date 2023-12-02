СБУ: Порошенко не пустили за границу, потому что он "должен был стать инструментом в руках РФ"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины, объясняя, почему Верховная Рада не выпустила пятого президента Петра Порошенко для участия в международных встречах в США и Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в Telegram.

В заявлении СБУ говорится, что по замыслу спецслужб РФ, "проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудить представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны".

По словам ведомства, "указанные заявления специальные службы РФ планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных государств", и среди планов врага – "привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран".

"По полученным контрразведывательными данными, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром (Венгрии) Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ", – говорится в сообщении.

Эту встречу, заявляет СБУ, как и другие рабочие встречи отечественных политиков с представителями государств, которые транслируют пророссийские нарративы, РФ планировала использовать в своих ИПСО против Украины.

"СБУ обратилась в офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций", – заявляют в ведомстве.

"Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен был стать инструментом в руках российских спецслужб", – добавляет СБУ.

Служба безопасности Украины также напомнила, что согласно законодательству Министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины.



Ранее 5 октября Зеленский также имел короткую встречу с Орбаном, которую в Киеве тогда считали важным для Украины событием. Они встретились на полях саммита в испанской Гранаде, где пожали друг другу руки.

AFP

Напомним, в пятницу депутат Верховной Рады и пятый президент Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его из Украины для участия в международных встречах в США и Польше.

В последнее время несколько депутатов ВР заявили о блокировании своих заграничных командировок руководством парламента.

Среди последних на такую ситуацию жаловались представительницы оппозиционной "Европейской солидарности" – глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе и член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко.

В Европарламенте считают необходимым разблокировать зарубежные поездки украинских депутатов для успешного продолжения движения Украины в ЕС.