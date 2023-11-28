Евродепутат возмутилась ограничениями на командировки оппозиционных депутатов ВР

В Европарламенте считают необходимым разблокировать иностранные поездки украинских депутатов для успешного продолжения движения Украины в ЕС.

Об этом заявила евродепутат Виола фон Крамон (Германия, "Зеленые") на конференции по вопросам европейской интеграции Украины, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Виола фон Крамон отметила, что сейчас, в ситуации, когда критически важно убеждать западных политиков в необходимости скорейшего вступления Украины в ЕС, ограничения в командировках политиков вредят Украине.

"Я хочу обратиться к спикеру Стефанчуку. Сейчас особенно важно, чтобы украинские депутаты путешествовали и проводили адвокацию Украины, чтобы они могли выполнять свой мандат как парламентарии. Но в последние недели мы видим обратное", – заявила она.

Руслан Стефанчук открывал конференцию, на которой выступала евродепутат.

Виола фон Крамон уверена, что Украина должна решить эту проблему.

"То что мы видим – это цинично, это противоречит нашему общему интересу", – подчеркнула она.

Как сообщалось, в последнее время несколько депутатов ВР заявили о блокировании своих заграничных командировок руководством парламента.

Среди последних на такую ситуацию жаловались представительницы оппозиционной "Европейской солидарности" – глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе и депутат комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко.