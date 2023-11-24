Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС

Глава комітету Верховної Ради з євроінтеграції від опозиційної "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що керівництво парламенту не підписує їй відрядження в Іспанію на COSAC – платформу для взаємодії парламентських комітетів із європейських справ країн-членів ЄС, партнерів і кандидатів на вступ.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Facebook.

"Подейкують, що вони запропонують нам брати участь онлайн, але такого формату на COSAC не передбачено", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, окреме обговорення на COSAC буде присвячене Україні, де вона головна доповідачка, також готується спільна резолюція, до якої Україна вже подала свої пропозиції поправок, що треба відстояти.

Крім того, стверджує депутатка, заплановано зустрічі з делегаціями країн, яких треба додатково переконувати у необхідності посилення допомоги Україні.

"Іспанська сторона розуміє, що наш бюджет обмежений, але дуже хоче почути Україну, тому повністю фінансує цю поїздку для мене, колег із комітету і працівників секретаріату", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Глава комітету Верховної Ради з євроінтеграції заявила, що змушена писати в Facebook, адже використала всі непублічні канали комунікації з владою.

"Якщо сьогодні до від’їзду потяга, квиток за який теж уже оплатила Іспанія, керівництво парламенту не виконає свій обов’язок, я залишаю за собою право звернутися до всіх країн ЄС і пояснити, що тут відбувається і як вузькі політичні інтереси кількох людей беруть гору над національними", – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Раніше депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва від опозиційної "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що її колегу по фракції Володимира Ар'єва виключили з офіційної делегації України на засідання Асамблеї Євронест.

Перед цим Геращенко заявила, що кілька її міжнародних відряджень під загрозою через зволікання з дозволом від Ради, та вбачає у цьому політичні мотиви.

У вересні інший депутат "Євросолідарності", Олексій Гончаренко заявив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав йому розпорядження для поїздки на конференцію ПАРЄ у Дубліні

Після того у ПАРЄ закликали дозволити депутату Гончаренку поїхати у відрядження до Британії.