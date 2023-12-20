WP: США просят Японию передать Украине ракеты для ЗРК Patriot

Из-за недостатка систем противовоздушной обороны (ПВО) в Украине и невозможности быстрого принятия пакета помощи в Конгрессе США обратились к Японии, чтобы предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Ожидается, что на этой неделе Япония официально утвердит изменения в политике, которые позволят ей экспортировать в Соединенные Штаты несколько десятков ракет для ЗРК Patriot, что пополнит запасы Вашингтона.

Это даст США гибкость для отправки большего количества современных средств ПВО в Украину, говорится в материале издания. Токио производит ракеты для Patriot по лицензии компании Raytheon.

По словам чиновников, эти изменения в экспортных правилах Японии не будут содержать прямого упоминания о системе Patriot, но будут отвечать ключевому запросу администрации президента США Джо Байдена.

Ожидается, что японское правительство объявит об изменениях в законодательстве уже в пятницу. Токио еще не представил график, но решение о количестве ракет ожидается "относительно скоро", сказал чиновник.

Как отмечает издание, президент США поднял этот вопрос на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде в августе, во время исторического трехстороннего саммита, где также участвовала Южная Корея, а также на экономическом саммите в Сан-Франциско в прошлом месяце.

В материале также говорится, что Сеул негласно пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за прошлый год – больше, чем все европейские страны вместе взятые. По словам чиновников, значительная часть этих боеприпасов уже предоставлена.

Ранее Германия подтвердила, что передала Украине второй комплекс Patriot.

Еще в октябре в Минобороны Германии сообщали, что пришлют в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне сообщил, что вторая система Patriot, которую Германия пообещала передать Киеву, заработает в Украине еще в этом году.