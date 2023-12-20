Парламент Болгарии в финальном чтении принял изменения в конституцию

Парламент Болгарии в финальном третьем чтении утвердил ряд изменений в конституцию, депутаты голосовали поименно.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Депутаты голосовали поименно, вставая и называя свои "за" или "против". За изменения проголосовали ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии – Союз демократических сил"), ПП-ДБ ("Продолжаем изменения – Демократическая Болгария") и ДПС ("Движение за права и свободы"). Только один депутат ПП-ДБ воздержался. Против дали 71 голос от оппозиционной Болгарской социалистической партии, "Возрождение" и "Есть такой народ".

Изменения предусматривают уменьшение влияния президента на назначение правительства.

Двойное гражданство перестает быть препятствием для того, чтобы занимать публичные должности. Впрочем, для народных депутатов остается требование, что они должны проживать в Болгарии в течение последних 18 месяцев.

Ограничиваются полномочия генерального прокурора; также предусматривается избрание нового генпрокурора через три месяца после изменений.

Высший совет судопроизводства разделяется на два органа – Высший совет прокуроров и Высший совет судопроизводства.

Решение об избрании регуляторов должны будут приниматься двумя третями от состава парламента.

"Болгары заплатят большую цену за эксперименты с конституцией. Моя обязанность как главы государства – обжаловать решение в Конституционном суде", – заявил президент Румен Радев.

Оппозиция также заявила, что обжалует изменения в Конституционном суде.

Напомним, ранее на этой неделе парламент Болгарии принял в первом и втором чтении запрет на экспорт топлива, произведенного из российской нефти, что было исключением из запрета ЕС, а также для облегчения вступления в Шенгенскую зону отменил налог на транзит газа российского "Газпрома" через свою территорию.