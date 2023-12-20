В ЕС предварительно согласовали создание "Европейского киберщита"

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в среду достигли предварительного согласия по регламенту о киберсолидарности, который предусматривает усиленное реагирование на киберинциденты и киберсотрудничество в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Проект регламента предусматривает создание "Европейского киберщита" – общеевропейской инфраструктуры, состоящей из национальных и трансграничных оперативных центров безопасности по всему ЕС. Их задачей будет выявление киберугроз и реагирование на них.

В своей работе участники "киберщита" будут использовать самые современные технологии, такие как искусственный интеллект и передовую аналитику данных. А органы власти и соответствующие организации смогут эффективнее и оперативнее реагировать на серьезные инциденты, говорят в Совете ЕС.

Проект регламента также предусматривает создание механизма реагирования на кибернетические чрезвычайные ситуации для повышения готовности и усиления возможностей реагирования на инциденты в ЕС.

Предложения постпредов к проекту Еврокомиссии касались прежде всего уточнения терминологии и функций, акценте на добровольном участии государств-членов в "Европейском киберщите", а также согласования с другими актами ЕС в сфере кибербезопасности.

Теперь Совет ЕС будет вести переговоры с Европейским парламентом для согласования окончательной версии регламента.

Общий бюджет всех мероприятий, предусмотренных регламентом ЕС о киберсолидарности, составляет 1,1 миллиарда евро, из которых около двух третьих будут профинансированы через программу "Цифровая Европа".

Как сообщалось, Эстония и еще девять государств 20 декабря запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.