10 стран запустили Таллиннский механизм для киберпомощи Украине

Эстония и еще девять государств 20 декабря запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Эстонии в своем заявлении.

Таллиннский механизм, отметили в эстонском МИД, был создан на первой встрече стран-доноров этой весной. С помощью этого механизма будут систематизированы потребности Украины и соотнесены с возможностями доноров таким образом, чтобы поддержка разных стран составляла единое целое, а Украина была способна защитить себя в киберсфере.

Донорами Таллиннского механизма являются Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США и Великобритания. НАТО и Европейский Союз являются членами-наблюдателями в этом механизме.

Механизм имеет эстонский фронт-офис в Киеве, польский бэк-офис в Варшаве и координационную группу, которая объединяет представителей Украины и всех доноров. Механизм открыт для присоединения новых членов.

К участию в Механизме привлечены высокотехнологичные компании и неправительственные организации стран-доноров.

Также, согласно сообщению, Эстония выделяет 500 тысяч евро для Таллиннского механизма через свой бюджет сотрудничества в сфере развития на 2024 год.

Таллиннский механизм работает параллельно с IТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.

"Агрессивная война России против Украины ведется не только на обычном поле боя... Целями России являются кибернетические возможности Украины, как военные, так и гражданские, и поэтому очень важно поддерживать кибернетическую оборону Украины и ее способность восстанавливать и развивать соответствующую инфраструктуру", – прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"К сожалению, вполне вероятно, что кибератаки со стороны России будут продолжаться в обозримом будущем. Именно поэтому с помощью этого механизма мы предоставляем шанс усилить системную готовность и устойчивость Украины к кибератакам в долгосрочной перспективе", – добавил министр.

Напомним, недавно разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании признало кибератаку на украинского мобильного оператора "Киевстар" одной из самых деструктивных подобных операций с начала полномасштабного вторжения РФ.

Среди долгосрочных обязательств по безопасности, которые ЕС готовит для Украины, будет противостояние кибер- и гибридным угрозам.