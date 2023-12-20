Еврокомиссия запустила три инициативы для поддержки украинских исследователей и инноваторов

Европейская комиссия 20 декабря объявила о запуске трех новых инициатив, которые будут способствовать развитию научно-исследовательского и инновационного сотрудничества ЕС с Украиной.

Об этом ЕК сообщила в среду на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, запущен новый офис Horizon Europe и новый общественный хаб Европейского института инноваций и технологий (EIT) в Киеве и выделены средства по программе Европейского совета по инновациям (EIC) для украинского сообщества deep tech.

Еврокомиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Илиана Иванова запустила инициативы во время дистанционного мероприятия вместе с вице-премьер-министром Украины Михаилом Федоровым и министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым.

Новый офис Horizon Europe будет повышать осведомленность среди украинцев о возможностях участия в совместных научно-исследовательских и инновационных проектах в рамках программы ЕС по исследованиям и инновациям Horizon Europe.

Европейский инновационный совет (EIC4Ukraine) поддерживает украинское сообщество deep tech, выделив 20 миллионов евро для украинских стартапов, чтобы помочь им развиваться и интегрироваться в европейскую инновационную экосистему.

Инициатива, реализуемая европейской сетью ассоциаций стартапов, поддержит не менее 200 украинских стартапов в сфере deep tech, каждый из которых получит до 60 тысяч евро для дальнейшего развития своей инновационной и бизнес-деятельности.

Хаб Европейского института инноваций и технологий в Киеве будет служить единым центром для получения информации о возможностях, предоставляемых в Европейском Союзе и за его пределами. Он предоставит украинским инноваторам, которые остаются в Украине, доступ к партнерам, рынкам, тестовым площадкам, тренингам и инвестициям. Хаб размещается на базе Украинского фонда стартапов.

В среду Украина также получила 150 млн евро безвозвратного гранта от ЕС для восстановления уничтоженных в результате российской агрессии критически важных объектов.