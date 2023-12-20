Блинкен: Украинцы за год сделали, казалось, невозможное, а Россия ослабла

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в среду, 20 декабря, отметил сопротивление украинцев полномасштабному вторжению России, которая, по его словам, не смогла достичь поставленных целей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Блинкен отметил, что США продолжат объединять страны мира для поддержки Украины, чтобы гарантировать, что агрессия РФ "будет оставаться стратегическим провалом". Он добавил, что Москве не удалось достичь своей главной цели в Украине – стереть ее с карты мира и включить в состав РФ.

"Это был тяжелый год на поле боя, но, опять же, украинцы сделали то, что никто не представлял возможным", – цитирует его "Укринформ".

Госсекретарь подчеркнул, что Украина противостоит одной из крупнейших армий мира и продолжает освобождать территории, а также вытеснила российский флот из Черного моря и проложила собственный морской коридор для экспорта продовольствия.

"Россия ослабла в военном, экономическом, дипломатическом плане", – констатировал Блинкен.

Он отдельно сказал, что постоянная поддержка США имеет решающее значение для Украины, чтобы она продолжала борьбу и обеспечила поражение России.

Напомним, накануне министры иностранных дел Франции и Великобритании заверили, что будут поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения "столько, сколько потребуется", при этом важно, чтобы президент Владимир Путин проиграл.