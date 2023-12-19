Глава МИД Британии: Важно, чтобы Путин проиграл

Франция и Великобритания будут поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения "столько, сколько потребуется", при этом важно, чтобы президент Владимир Путин проиграл.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после переговоров в Париже с французской коллегой Катрин Колонна, его цитирует агентство AFP, пишет "Европейская правда".

"Великобритания и Франция были твердыми сторонниками Украины и будут оставаться ими столько, сколько потребуется... Я не сомневаюсь, что мы можем сделать так, чтобы Путин проиграл, и очень важно, чтобы он проиграл", – сказал Кэмерон.

"Мы должны быть абсолютно твердыми в том, как мы поддерживаем Украину", – добавил он.

Настаивая на том, что Запад должен придерживаться своего курса, Кэмерон сравнил борьбу с российским вторжением с пьесой, состоящей из разных актов.

"Первым актом был потрясающий провал России в достижении своих целей на начальном этапе вторжения", – сказал Кэмерон.

"Вторым актом был блеск, который продемонстрировали украинцы, оттеснив русских... и, конечно, третий акт был более сложным на суше", – добавил он, имея в виду проведение украинского контрнаступления летом этого года, когда не удалось достичь прорыва.

Кэмерон добавил: четвертый акт еще не написан, и "мы должны быть уверены, что пишем его правильно".

И Кэмерон, и Колонна стремились подчеркнуть, что Великобритания и Франция остаются на одной волне по основным международным вопросам, включая Украину и Ближний Восток, даже после Brexit.

В понедельник Белый дом предупредил, что Соединенные Штаты имеют достаточно финансирования только для еще одного пакета помощи Украине в этом году.

Финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд ранее сообщил Конгрессу, что до 30 декабря его ведомство исчерпает средства для пополнения запасов оружия, отправленного Украине.

Между тем существует вероятность, что Сенат США и, соответственно, и Конгресс в целом до конца года вряд ли примут новые ограничения по безопасности границ, от которых зависит выделение миллиардов долларов помощи Украине.