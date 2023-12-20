Блінкен: Українці за рік зробили, здавалось, неможливе, а Росія ослабла

Державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками року в середу, 20 грудня, відзначив спротив українців повномасштабному вторгненню Росії, яка, за його словами, не змогла досягнути поставлених цілей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Блінкен зазначив, що США продовжать гуртувати країни світу для підтримки України, аби гарантувати, що агресія РФ "залишатиметься стратегічним провалом". Він додав, що Москві не вдалось досягти своєї головної мети в Україні – стерти її з карти світу та включити до складу РФ.

"Це був важкий рік на полі бою, але, знову ж, українці зробили те, що ніхто не уявляв можливим", – цитує його "Укрінформ".

Держсекретар наголосив, що Україна протистоїть одній із найбільших армій світу й продовжує звільняти території, а також витіснила російський флот із Чорного моря та проклала власний морський коридор для експорту продовольства.

"Росія ослабла у військовому, економічному, дипломатичному плані", – констатував Блінкен.

Він окремо сказав, що постійна підтримка США має вирішальне значення для України, аби вона продовжувала боротьбу й забезпечила поразку Росії.

Нагадаємо, напередодні міністри закордонних справ Франції та Британії запевнили, що підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російського вторгнення "стільки, скільки буде потрібно", при цьому важливо, щоб президент Владімір Путін програв.