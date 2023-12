Грузия стала кандидатом на членство в ЕС - решение лидеров

Заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг поддержало рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет предоставил статус кандидата (на членство. – Ред.) Грузии", – написал Мишель в Twitter (X).

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…