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Грузия стала кандидатом на членство в ЕС - решение лидеров

Четверг, 14 декабря 2023, 19:56

Заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг поддержало рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет предоставил статус кандидата (на членство. – Ред.) Грузии", – написал Мишель в Twitter (X).

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили кратко прокомментировал решение. "Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!" – написал он в Facebook.

Напомним, в отчете Еврокомиссии, в котором с Украиной и Молдовой рекомендовали открыть переговоры при определенных условиях, по Грузии исполнительный орган ЕС поддержал предоставление ей статуса кандидата – также с условиями.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

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Грузия Вступление в ЕС