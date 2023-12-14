Грузия стала кандидатом на членство в ЕС - решение лидеров

Заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг поддержало рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет предоставил статус кандидата (на членство. – Ред.) Грузии", – написал Мишель в Twitter (X).

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… December 14, 2023

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили кратко прокомментировал решение. "Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!" – написал он в Facebook.

Напомним, в отчете Еврокомиссии, в котором с Украиной и Молдовой рекомендовали открыть переговоры при определенных условиях, по Грузии исполнительный орган ЕС поддержал предоставление ей статуса кандидата – также с условиями.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.