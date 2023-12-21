Макрон признал сомнения европейских стран относительно помощи Украине и пообещал поддержку

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях".

Об этом Макрон говорил в эфире телеканала France 5, его цитирует France Info, сообщает "Европейская правда".

По словам Макрона, "мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают сомневаться" относительно помощи, которая предоставляется Киеву. Он также упомянул о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению французского президента, "в ближайшие месяцы нам придется сделать выбор" в этом конфликте.

"Мы должны обеспечить, чтобы Россия не победила, что означает продолжение поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых точек", – сказал Макрон.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Украина "была в состоянии вести мирные переговоры при наилучших возможных условиях". "Мы не оставим Украину", – заверил президент Франции.

Президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции выразил надежду, что Европейский Союз и Соединенные Штаты в конце концов одобрят запланированные пакеты финансовой помощи Украине на 2024 год, хотя остается вопрос, когда именно это произойдет.

Как известно, Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок.

Больше о том, почему помощь не одобрили раньше, читайте в статье: Укрощение Орбана: почему ЕС выделит Украине 50 млрд евро, несмотря на венгерское вето.