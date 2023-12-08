Послы G7 призвали обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты

Послы стран "Группы семи" в Украине призвали Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, что повысит доверие международных партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление послов опубликовали на их совместной странице в Twitter (X).

Послы отметили, что реформа Счетной палаты – это шанс Киева продемонстрировать, что Украина хорошо распоряжается международной помощью и ресурсами собственных граждан.

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Reforming the Accounting Chamber @rp_gov_ua is a chance to show 🌏 that 🇺🇦 is a good steward of int'l support and its own citizens' resources. December 7, 2023

"Назначение нового руководства должно происходить только после принятия законодательства, которое обеспечивает прозрачный и основанный на заслугах конкурс с надлежащей проверкой кандидатов", – отметили послы.

Глава Счетной палаты Андрей Майснер в комментарии к сообщению послов назвал их позицию мощным сигналом о поддержке институционального обновления Счетной палаты.

Он отметил, что важным этапом в этом процессе является обновление соответствующего законодательства без промедления во времени и при участии самой аудиторской институции. Майснер призвал все заинтересованные стороны присоединиться к процессу и обеспечить "институциональную зрелость и настоящую, а не фрагментарную независимость Счетной палаты".

"Это прямой интерес украинского общества и международных партнеров Украины, которые средствами своих налогоплательщиков помогают нам в трудные времена", – отметил Андрей Майснер.

Подробнее на эту тему читайте в колонке на "Экономической правде" Независимость и подотчетность: цель реформы Счетной палаты.

Ранее в ноябре послы G7 отметили, что только один из предложенных законопроектов об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) соответствует международным требованиям, но и его нужно изменить.