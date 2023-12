Послы G7 призвали обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты

Послы стран "Группы семи" в Украине призвали Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, что повысит доверие международных партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление послов опубликовали на их совместной странице в Twitter (X).

Послы отметили, что реформа Счетной палаты – это шанс Киева продемонстрировать, что Украина хорошо распоряжается международной помощью и ресурсами собственных граждан.

1/2

Reforming the Accounting Chamber @rp_gov_ua is a chance to show 🌏 that 🇺🇦 is a good steward of int'l support and its own citizens' resources.