Послы G7 предостерегли от поспешных назначений в Счетную палату

Послы стран "Группы семи" во вторник выразили обеспокоенность намерениями правительства назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.

Об этом говорится в сообщении дипломатов в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Послы выразили обеспокоенность сообщениями, что Верховная Рада на этой неделе "спешит с четырьмя новыми назначениями в Счетную палату" до завершения ее реформы.

"До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институции, отвечающей за надзор за международной помощью", – добавили они.

G7 Ambassadors concerned about reports the Rada is rushing 4 new @rp_gov_ua appointments this week, before Accounting Chamber reform is completed. Until reform law passed, these appointments would undermine confidence in the institution charged with overseeing intl assistance. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 19, 2023

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что 21 декабря власти планируют провести назначение четырех новых членов Счетной палаты, из которых трое связаны с Офисом президента.

Дополнено 17.15. Глава Счетной палаты Андрей Майснер в комментарии "Европейской правде" подтвердил, что в ближайшее время парламент готовится проголосовать за назначение четырех новых членов органа, должности которых до сих пор существовали только на бумаге.

Майснер разделяет обеспокоенность послов G7, подчеркивая, что реформирование Счетной палаты "должно быть не в количестве, а в качестве".

"Решать этот кадровый вопрос на основе недейственного и несовершенного законодательства, тогда как международные партнеры (Украины. – Ред.) бьют в набат... Риски существенные", – сказал он.

Послы стран "Группы семи" не впервые призывают Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, что повысит доверие международных партнеров.

Этот орган, как ожидается, будет ключевым в отслеживании международной экономической помощи в Украине.

Подробнее на эту тему читайте в колонке на "Экономической правде" Независимость и подотчетность: цель реформы Счетной палаты.