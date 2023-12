Послы G7 предостерегли от поспешных назначений в Счетную палату

Послы стран "Группы семи" во вторник выразили обеспокоенность намерениями правительства назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.

Об этом говорится в сообщении дипломатов в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Послы выразили обеспокоенность сообщениями, что Верховная Рада на этой неделе "спешит с четырьмя новыми назначениями в Счетную палату" до завершения ее реформы.

"До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институции, отвечающей за надзор за международной помощью", – добавили они.

G7 Ambassadors concerned about reports the Rada is rushing 4 new @rp_gov_ua appointments this week, before Accounting Chamber reform is completed. Until reform law passed, these appointments would undermine confidence in the institution charged with overseeing intl assistance.