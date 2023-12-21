СМИ: на границе с Грузией снова застряли украинские узники, которых принудительно вывезли в РФ

На границе России с Грузией в буферной зоне застряли около 20 граждан Украины – преимущественно бывшие заключенные, которые попали в оккупацию, были принудительно вывезены россиянами во время отступления и депортированы из РФ после завершения срока.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В буферной зоне возле КПП "Верхний Ларс" находятся около 20 украинцев, грузинские пограничники не впускают их из-за проблем с документами. Из них большинство – заключенные, которых российские военные принудительно вывезли на территорию РФ.

Один из мужчин говорит, что находится между двумя границами уже три недели. По его словам, среди украинцев есть больные туберкулезом, он сам имеет язву желудка и нуждается в медицинской помощи. Мужчины живут в подвале.

Коллаж "Эхо Кавказа"

Еще один рассказывает, что ждет решения почти месяц. Мужчина после оккупации Крыма остался на полуострове и отказался от российского гражданства.

По его словам, после длительного давления российские оккупационные власти решили депортировать его "за отказ от гражданства, татуировку в виде герба Украины и гражданскую позицию". Однако украинское консульство пока не подтвердило его данные.

Это уже не первая подобная ситуация – в октябре в нейтральной полосе около двух недель ожидали семеро граждан Украины. В конце ноября грузинские волонтеры сообщали о группе из 16 бывших украинских заключенных.

В августе такие освобожденные из заключения украинцы провели на границе почти 11 суток.