Швейцария выделяет 12,5 млн евро на поддержку украинцев в зимний период

Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.

Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства, который цитирует "Европейская правда".

Средства Швейцарии будут направлены на поддержку нескольких неправительственных организаций, которые оказывают помощь украинцам в зимний период.

Швейцарское агентство развития и сотрудничества увеличит поддержку программы помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине на 1,8 миллиона швейцарских франков. Эти средства предназначены на отопление, зимнюю одежду, поддержку аренды и утепление жилья.

Агентство также поддерживает программу зимней помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выделив три миллиона швейцарских франков для внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает на территориях, пострадавших от войны.

А Государственный секретариат экономического сотрудничества Швейцарии выделяет 10 миллионов швейцарских франков в Фонд энергетической поддержки Европейского энергетического.

Всего на помощь украинцам этой зимой Швейцария выделила около 26 миллионов франков, говорится в сообщении.

На прошлой неделе Швеция объявила, что выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (около 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны зимой.