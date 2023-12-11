Швеция объявила о зимнем пакете помощи для Украины на 120 млн евро

Швеция выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (примерно 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны зимой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Новый пакет поддержки был представлен в понедельник премьер-министром Ульфом Кристерссоном и министром международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йоханом Форсселлом.

Как заявил Кристерссон на пресс-конференции, это самая большая на сегодня поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине.

Большая часть средств, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сферах энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего, пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличение пропускной способности украинской электросети. Речь идет также о других мерах, которые помогут украинцам пережить зиму, например, строительство приютов.

По словам Форсселла, именно это было востребовано украинской стороной.

Он обвинил Россию в проведении своеобразного "энергетического терроризма" против Украины.

"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы и без того суровое испытание для гражданского населения стало еще тяжелее. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как строить новое, так и восстанавливать то, что было разрушено", – сказал министр.

В то же время Кристерссон предупредил о последствиях, если страны ЕС не смогут договориться о расширенном долгосрочном бюджете на саммите в Брюсселе на этой неделе.

"Я все еще надеюсь, что это удастся сделать. Но я хочу подчеркнуть, что речь не идет об обычных европейских разногласиях, которые у нас иногда бывают, потому что тогда вы просто проводите еще одну встречу позже, но это будет иметь огромные последствия, если мы не договоримся", – сказал он.

Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил подразделения 45-й отдельной артиллерийской бригады, которые выполняют задачи на Восточном направлении.

Как известно, Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой является предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.