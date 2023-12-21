Совет ЕС окончательно согласовал новые правила управления госфинансами

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза в четверг окончательно согласовали реформу системы экономического управления ЕС, которая предусматривает корректировку темпов сокращения госдолга и дефицита.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Главная цель реформы экономического управления ЕС – обеспечение здоровых и устойчивых госфинансов в странах-членах, а также стимулирование экономического роста за счет реформ и инвестиций.

В рамках пересмотренных правил сокращение долговых коэффициентов и дефицита будет более растянутым во времени, одновременно защищаются реформы и инвестиции в стратегических сферах – в частности цифровой, зеленой, социальной и оборонной отраслях.

Совет ЕС одновременно согласился, что процедура принятия чрезмерного дефицита на основе дефицита останется неизменной.

Накануне реформу одобрили министры финансов государств-членов. Решение постпредов стран-членов означает, что Совет Евросоюза в январе 2024 года может начать переговоры с Европейским парламентом для согласования реформы.

Потребность пересмотреть действующие фискальные правила в ЕС вызвали пандемия COVID-19 и полномасштабное вторжение России в Украину. Речь шла, среди прочего, об увеличении государственных расходов и, соответственно, долга.

На этом фоне в апреле 2023 года Европейская комиссия предложила изменить старые правила из-за беспокойства, что они негибкие и почти не применяются. Новый формат призван обеспечить более постепенное и индивидуализированное сокращение расходов для стран, которые превышают установленный ЕС порог в 3% дефицита по ВВП и 60% долга по ВВП.

Девять стран еврозоны, включая Францию и Италию, превышают предел дефицита. Ожидается, что весной 2024 года Еврокомиссия применит для этих стран свой механизм санкций, известный как процедура чрезмерного дефицита.

Напомним, осенью министры финансов Европейского Союза поддержали график, который предусматривает реформирование фискальных правил Евросоюза до конца года.