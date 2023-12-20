Страны ЕС достигли договоренности по правилам национальных расходов

В среду министры финансов ЕС заключили соглашение о пересмотре правил расходов государств Евросоюза.

Об этом сообщило в Twitter (Х) испанское председательство в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда".

После недель напряженных переговоров правительства стран ЕС наконец дали согласие на реформированную систему, которая будет предусматривать более медленные темпы сокращения долга и дефицита, чем это было раньше.

Правительство Испании, которая на ротационной основе председательствует в Совете ЕС, назвало это соглашение "исторической вехой". Оно заявило, что новые правила являются "сбалансированными, реалистичными и пригодными для решения нынешних и будущих вызовов".

Решение приняли на виртуальной встрече после того, как во вторник в Париже провели переговоры министры финансов Франции и Германии.

Так называемый Пакт стабильности и роста (SGP) был приостановлен в начале пандемии COVID-19, чтобы позволить правительствам увеличить расходы после худшей рецессии со времен Второй мировой войны, напоминает издание Politico. Европейская комиссия предложила изменить старые правила из-за беспокойства, что они негибкие и почти не применяются.

Новый формат призван обеспечить более постепенное и индивидуализированное сокращение расходов для стран, которые превышают установленный ЕС порог в 3% дефицита по ВВП и 60% долга по ВВП.

Девять стран еврозоны, включая Францию и Италию, превышают предел дефицита. Ожидается, что весной 2024 года Еврокомиссия применит для этих стран свой механизм санкций, известный как процедура чрезмерного дефицита.

Соглашение, достигнутое в среду, открывает путь к началу переговоров между странами-членами и Европейским парламентом в начале 2024 года.

Напомним, осенью министры финансов Европейского Союза поддержали график, который предусматривает реформирование фискальных правил Евросоюза до конца года.