В ЕС достигли договоренности по фискальной реформе

Министры финансов Европейского Союза в субботу поддержали график, который предусматривает реформирование фискальных правил Евросоюза до конца года, поскольку они стремятся сбалансировать сокращение долга с инвестированием в индивидуальном, но равном порядке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Это может быть сложной задачей, но ... испанское председательство обязуется придерживаться этих временных рамок, и только сегодня мы очертили путь к этому, фискальный "камино", – заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Домбровскис имел в виду "камино де Сантьяго" или путь Святого Иакова, известное католическое паломничество к святыне апостола Иакова в соборе Сантьяго-де-Компостела – города на северо-западе Испании, где проходили переговоры.

Фискальные правила ЕС определяют стоимость евро, который используют 20 стран, и устанавливают лимит бюджетного дефицита в 3% ВВП и лимит государственного долга в 60% ВВП.

Однако большинство стран ЕС превышают эти лимиты, поскольку два года пандемии COVID-19 и кризис цен на энергоносители требовали значительных государственных расходов.

Как следствие, Еврокомиссия и правительства стран ЕС обсуждают изменения в рамки, которые бы учитывали значительные различия в уровнях долга и экономического роста между странами ЕС, гарантируя при этом равное отношение к ним.

Основной спор идет между Германией, которая хочет, чтобы ежегодные показатели сокращения долга были одинаковыми для всех, и Францией, которая считает, что путь сокращения долга должен быть индивидуально согласованным и что универсальная политика не срабатывает.

Сложность переговоров добавляет необходимость создания стимулов для правительств инвестировать в "зеленый" и цифровой переход своих экономик, а также потребность в больших расходах на оборону после вторжения России в Украину.

Министр финансов Испании Надя Кальвино заявила, что Испания, которая председательствует в ЕС на ротационной основе до конца года, стремится заключить первоначальное соглашение на следующей встрече министров финансов в октябре, но может потребоваться больше переговоров.

Она сказала, что 70% текста новых правил было согласовано в ходе технической работы в течение лета.

"Сейчас пришло время искать компромисс, который должен обеспечить правильный баланс между устойчивым сокращением долга и обеспечением необходимого фискального пространства для инвестиций, а также стимулов для структурных реформ", – сказала госпожа Кальвино.

Напомним, в июле министры финансов Европейского Союза единогласно поддержали выделение дополнительных средств для Украины для пополнения ее долгосрочного бюджета.

20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.