Финляндия представила план присоединения к послевоенному восстановлению Украины

Финляндия разработала национальный план по восстановлению Украины и в четверг, 21 декабря, опубликовала его первую часть, призванную улучшить условия деятельности финских компаний в этом процессе.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии, пишет "Европейская правда".

План восстановления Украины, разработанный финским правительством, касается возможностей финских компаний приобщаться к этому процессу, их операционным предпосылкам и типам инвестиций и поддержки, которые они могут получить за участие в восстановлении Украины.

Первая часть плана включает в себя ряд финансовых решений, которые будут способствовать исследованию рынка, торговли и инвестициям в Украине. Речь идет, в частности, о финансировании экспорта в Украину путем компенсации кредитного ущерба национальным экспортно-кредитным агентством Finnvera.

Кроме того, на 25 миллионов евро увеличат капитал национального фонда сотрудничества по развитию Finnfund, что позволит инвестировать в частный сектор Украины.

План также предлагает создание нового смешанного кредитного инструмента – инвестиционного механизма в Украине, который обеспечит реализацию проектов на сумму 50 миллионов евро в 2025-2026 годах.

"Консультационные услуги для компаний будут улучшены и более понятны, а также будут прилагать усилия для укрепления ресурсного обеспечения сторон, предоставляющих эти услуги, как в Финляндии, так и в Украине", – говорится в сообщении финского МИД.

Напомним, в июле министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио поручил разработать план его участия в восстановлении Украины.