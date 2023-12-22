Япония согласилась передать США ракеты для Patriot, которые поставляют Украине

Правительство Японии решило передать Соединенным Штатам ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot для пополнения американских запасов – в Белом доме приветствовали это решение.

Об этом в пятницу заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

"Это решение будет способствовать безопасности Японии, миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что Вооруженные силы США в тесном сотрудничестве с Силами самообороны Японии будут продолжать поддерживать надежный потенциал сдерживания и реагирования", – заявил Салливан.

Он добавил, что президент Байден "высоко ценит и поддерживает ведущую роль", которую играет Япония.

Правительство Японии в пятницу ослабило строгие правила экспорта оборонной продукции, что позволит Японии осуществить свой первый экспорт летальной военной техники в следующем году, сообщило издание The Japan Times.

Администрация премьер-министра Фумио Кисиды объяснила, что передача оборонного оборудования стала важным политическим инструментом как для "сдерживания односторонних изменений статус-кво силой, так и для создания желаемой среды безопасности для Японии".

"Осуществляя такие действия, мы хотели бы внести свой вклад в защиту свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, а также в достижение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Кисида журналистам в пятницу.

Эти изменения, рекомендованные на прошлой неделе группой законодателей, происходят в то время, когда Япония планирует экспортировать ракеты к ЗРК Patriot в Соединенные Штаты по просьбе Вашингтона, чтобы помочь ему пополнить запасы оружия, истощенные военной помощью Украине.

Для этого Токио впервые с 2014 года пересмотрел правила передачи оборонного оборудования и технологий, которые были приняты в 1976 году, разрешив экспорт готовой оборонной продукции, в том числе летальной, произведенной в Японии по иностранной лицензии, в страны, владеющие патентами на это оборудование.

Предыдущие директивы разрешали экспорт в США только лицензионных компонентов, таких как детали двигателей или оборудование для наведения ракет, а также разрешали передачу нелетальных активов и технологий, разработанных на местном уровне, как, например, в случае с поставкой Японией патрульных кораблей и радаров раннего предупреждения Филиппинам.

Токио четко дал понять, что будущая поставка ракет для Patriot предназначена лишь для пополнения американских запасов, а не для дальнейшей передачи третьим странам. Однако, согласно пересмотренным рамочным положениям, лицензионное военное оборудование также может быть передано третьим странам, если Токио даст на это согласие.

Это означает, например, что Вашингтон потенциально может передавать ракеты для Pariot японского производства или другое лицензионное вооружение странам Европы при условии, что страны-получатели официально не находятся в состоянии войны.

Хотя это запрещает передачу ракет Украине, изменения, внесенные Токио, дадут Вашингтону и Европе большую гибкость, когда дело доходит до усиления противовоздушной обороны Киева.

"Если Япония передаст свои ракеты PAC-3 в США, а Вашингтон экспортирует (ракеты), которые уже имеет в наличии, в Украину, то это может косвенно поддержать Киев, не влияя на возможности противовоздушной обороны США", – сказал Масаши Мурано, научный сотрудник кафедры Японии в американском Гудзонском институте. Он добавил, что после экспорта в Вашингтон внутреннее производство ракет в Японии, скорее всего, будет быстро расширено, чтобы заполнить пробел.

Ранее Германия подтвердила, что передала Украине второй комплекс Patriot.