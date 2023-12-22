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Новый министр аграрной политики Польши впервые побеседовал с украинским коллегой

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Пятница, 22 декабря 2023, 21:38

Новый министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский в пятницу, 22 декабря, провел в онлайн-формате переговоры с украинским визави Николаем Сольским по поводу экспорта украинской сельхозпродукции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили министерства обоих государств.

Польский министр подчеркнул, что с польской стороны граница также является границей Европейского Союза, и в связи с открытием переговоров ЕС с Украиной будет ряд дискуссий по отдельным переговорным направлениям.

Секерский предложил организовать технические переговоры на уровне экспертов, на что Сольский согласился, добавив, что Украина готова к ним в любой момент.

 
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА ПОЛЬШИ

"Основа всех отношений – разговор, диалог в поиске решений, благоприятных для экономического сотрудничества, которое важно как для вас, так и для нас, и является основополагающей ценностью Европейского Союза", – подчеркнул польский министр.

В украинском министерстве также отметили, что предложили провести встречу на уровне министров в Киеве или на польско-украинской границе.

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Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – ответили на односторонние ограничения на украинский импорт на определенные виды продукции.

При этом Еврокомиссия не видит негативного влияния аграрного экспорта из Украины на рынки ЕС.

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