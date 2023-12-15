Польские производители сахара хотят эмбарго на ввоз этой продукции из Украины

Объединение польских производителей сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с просьбой запретить импорт в Польшу украинского сахара, потому что это угроза для их бизнеса.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Обращение инициировала Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы. Предприниматели хотят "немедленного эмбарго на импорт сахара из Украины".

Они аргументируют это тем, что после временного приостановления действия квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС импорт украинского сахара вырос в десятки раз и это больше всего ударило по предпринимателям соседних с Украиной государств Евросоюза.

"В последние месяцы в Польше и других соседних с Украиной государствах наблюдалось существенное снижение цен на сахар, что ставит польскую индустрию в менее конкурентное положение, по сравнению со странами Западной Европы", – заявляют в ассоциации.

Предприниматели требуют запретить импорт украинского сахара в Польшу, приводя пример Словакии и Венгрии, и считают, что решение ЕС об отмене квот для импорта сельскохозяйственной продукции Украины не должно продолжаться, когда истечет срок его действия в июне 2024 года.

Производители просят нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского запретить импорт украинского сахара и продвигать в Брюсселе отмену решения о неограниченном доступе украинской сельхозпродукции на рынок ЕС, вернув квоты, которые существовали ранее.

Представитель Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик в ответе на вопрос о потенциальном эмбарго сказал, что "не думает, что эмбарго является правильным решением" и вопрос нужно будет решать в переговорах с Украиной и Евросоюзом.

"Нам нужны хорошие, конструктивные переговоры с украинской стороной. В последнее время в наших отношениях было много плохих эмоций. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее в борьбе с Россией, но и должны мягко подчеркивать, что некоторые наши интересы нельзя ставить под угрозу", – отметил он.

Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт на определенные виды продукции.

Правительство Словакии в конце ноября поддержало продление запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок и расширило перечень товаров, на которые он распространяется.

Тем временем с Болгарией согласовали детали режима лицензирования экспорта украинских семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

Еврокомиссия не видит негативного влияния аграрного экспорта из Украины на рынки ЕС.