Новий міністр аграрної політики Польщі вперше поговорив із українським колегою
П'ятниця, 22 грудня 2023, 21:38
Новий міністр сільського господарства й розвитку села Чеслав Секерський у п’ятницю, 22 грудня, провів в онлайн-форматі переговори з українським візаві Миколою Сольським стосовно експорту української сільгосппродукції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили міністерства обох держав.
Польський міністр підкреслив, що з польського боку кордон є також кордоном Європейського Союзу, й у зв'язку з відкриттям переговорів ЄС із Україною буде низка дискусій за окремими переговорними напрямками.
Секерський запропонував організувати технічні переговори на рівні експертів, на що Сольський погодився, додавши, що Україна готова до них у будь-який момент.
"Основою всіх відносин є розмова, діалог у пошуку рішень, сприятливих для економічної співпраці, яка є важливою як для вас, так і для нас, і є основоположною цінністю Європейського Союзу", – підкреслив польський міністр.
В українському міністерстві також вказали, що запропонували провести зустріч на рівні міністрів у Києві чи на польсько-українському кордоні.
Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт на певні види продукції.
При цьому Єврокомісія не бачить негативного впливу аграрного експорту з України на ринки ЄС.