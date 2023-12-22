Новий міністр аграрної політики Польщі вперше поговорив із українським колегою

Новий міністр сільського господарства й розвитку села Чеслав Секерський у п’ятницю, 22 грудня, провів в онлайн-форматі переговори з українським візаві Миколою Сольським стосовно експорту української сільгосппродукції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили міністерства обох держав.

Польський міністр підкреслив, що з польського боку кордон є також кордоном Європейського Союзу, й у зв'язку з відкриттям переговорів ЄС із Україною буде низка дискусій за окремими переговорними напрямками.

Секерський запропонував організувати технічні переговори на рівні експертів, на що Сольський погодився, додавши, що Україна готова до них у будь-який момент.

Фото: Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі

"Основою всіх відносин є розмова, діалог у пошуку рішень, сприятливих для економічної співпраці, яка є важливою як для вас, так і для нас, і є основоположною цінністю Європейського Союзу", – підкреслив польський міністр.

В українському міністерстві також вказали, що запропонували провести зустріч на рівні міністрів у Києві чи на польсько-українському кордоні.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт на певні види продукції.

При цьому Єврокомісія не бачить негативного впливу аграрного експорту з України на ринки ЄС.