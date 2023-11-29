Еврокомиссия не видит негативного влияния аграрного экспорта из Украины на рынки ЕС

В Еврокомиссии не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.

Об этом шла речь на заседании комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Депутаты обменялись мнениями с членами Еврокомиссии по поводу рисков для фермеров ЕС от роста темпов поставок украинской продукции.

"Мы отслеживаем объемы, мы отслеживаем динамику цен, импортную цену на национальном уровне, а также цены на уровне ЕС, и мы публикуем мониторинговый отчет каждые два месяца. Поэтому пока мы не видим каких-то очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС", – сказал докладчик по этой теме Пьер Баску, директор по вопросам устойчивого развития и поддержки доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии.

Комиссия работает над развитием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит, поскольку хочет, "чтобы Украина продолжала делать свой вклад в мировую продовольственную безопасность и могла продолжать экспортировать свою продукцию в ЕС, а также за его пределы", – отметил докладчик

По данным евродепутатов, "коридоры солидарности" стали спасительными для украинской экономики и позволили экспортировать более 108 миллионов тонн товаров и импортировать 38 миллионов тонн другой продукции на общую сумму 123 миллиарда евро. Эти объемы значительно выросли после открытия черноморского маршрута.

В октябре из 4,5 млн т зерна и других сопутствующих товаров, экспортированных из Украины, 3,2 млн т прошли через "коридоры солидарности", а около 1,3 миллиона тонн – именно через гуманитарный черноморский коридор.

В то же время необходимо минимизировать негативное влияние на европейских фермеров, утверждают евродепутаты. По их мнению, всплеск экспорта в ЕС, который является таким важным для украинской экономики, "имел определенный непредсказуемый эффект на некоторых региональных рынках в прифронтовых странах-членах, а также вызвал давление в определенных секторах в ЕС"

Вице-президент аграрного комитета Мазали Агилар заявила, что испанские порты переполнены зерном не только из Украины, но и из России, по невероятно низким ценам. "С таким давлением импорта они не могут продолжать работать. Очевидно, что мы должны показать нашу солидарность с Украиной, но не за счет наших производителей зерна", – сказала она, призвав комиссию принять меры, чтобы европейские производители зерна не обанкротились.

В то же время Испания, где в этом году производство зерновых упало более чем на 40% из-за неблагоприятных погодных условий, сейчас остро нуждается в зерне.

Поддерживать необходимо прежде всего транзит украинских зерновых через ЕС к конечным рынкам, считают евродепутаты. Также, предполагают некоторые из них, Всемирный продовольственный фонд мог бы быть более активным и выкупать часть этих зерновых.

В отличие от зерна импорт украинского сахара в Европу не вызывает беспокойства.

"Цены на сахар превышают 800 евро за тонну, то есть являются чрезвычайно высокими в историческом аспекте. Итак, в ЕС производство сахара в этом году, по оценкам, достигнет около 15,6 млн т, а это означает, что импорт будет необходимым", – уточнил глава комитета Норберт Линс.

"Мы хотим видеть Украину в будущем членом ЕС. Она является крупным производителем", – отметил член комитета Мартин Хойслинг. Но, по его словам, нужен долгосрочный план, который сбалансирует защиту европейских производителей и помощь Украине: "Мы не можем ожидать, что война закончится за три месяца, нужно привыкнуть к этой ситуации".

Напомним, в сентябре Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. Словацкие ограничения будут действовать до конца года.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года.