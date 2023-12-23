Посол Украины отрицает давление Германии относительно мирных переговоров с Россией

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отрицает давление со стороны Берлина на Киев относительно мирных переговоров с Россией

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Politico.

Поводом для спекуляций стала публикация в пятницу в немецком издании Der Spiegel о тайном "русском ужине", прошедшем в посольстве Германии в Вашингтоне в конце октября.

Во время этого ужина, по данным издания, ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольца, глава канцелярии Вольфганг Шмидт, похвалил идею американского аналитика Сэмюэля Чарапа закончить войну в Украине путем переговоров с Россией, поскольку ни одна сторона не способна выиграть войну. Один из присутствующих на ужине даже сообщил, что Шмидт "с эйфорией" хвалил предложение Чарапа.

В подкаст-интервью немецкому общественному вещателю RRB Алексей Макеев отрицал, что немецкое правительство подталкивает Киев к мирным переговорам с Россией, которые могут привести к безвозвратной потере украинских территорий.

Макеев добавил, что давление "также не происходит за закрытыми дверями".

Представитель немецкой канцелярии сообщил Politico, что Шмидт отвергает "необоснованные утверждения" в сообщении Der Spiegel.

Шольц и другие западные лидеры неоднократно подчеркивали, что Киев должен сам решать, когда и на каких условиях заключать мирное соглашение с Москвой.

Советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Пльотнер в совместной статье с Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины, в начале этого месяца написал, что "простое прекращение огня сегодня было бы равнозначно легитимизации захвата Россией территорий и проложило бы путь к еще одному замороженному конфликту".

23 декабря издание The New York Times сообщило со ссылкой на собственные источники, что президент РФ Владимир Путин по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в Украине, которое заморозит боевые действия на нынешней линии соприкосновения.

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей – денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.