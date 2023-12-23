Источники NYT: Путин с сентября посылает сигналы о готовности заморозить войну

Издание The New York Times сообщило со ссылкой на собственные источники, что президент РФ Владимир Путин по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в Украине, которое заморозит боевые действия на нынешней линии соприкосновения.

Об этом, как утверждает издание, ему стало известно от двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, сообщает "Европейская правда".

По словам американских чиновников, Путин уже делал попытки договориться о прекращении огня годом ранее, осенью 2022 года. Его намерения, о которых ранее не было известно, появились после того, как Украина разгромила российскую армию на северо-востоке. Тогда Путин указывал, что он доволен захваченными Россией территориями и готов к перемирию, заявили собеседники издания.

Теперь же, разворачивая пламенную публичную риторику, что цели РФ в войне не изменились, Путин приватно указывает на свое желание "объявить победу и двигаться дальше".

По крайней мере с сентября западные официальные лица получают новые сигналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня. Сигналы поступают по нескольким каналам, в том числе через иностранные правительства, которые имеют связи как с Соединенными Штатами, так и с Россией.

"Они (россияне. – Ред.) говорят: "Мы готовы к переговорам о прекращении огня"... Они хотят остаться там, где они сейчас есть на поле боя", – сказал один высокопоставленный международный чиновник, который встречался с российскими чиновниками этой осенью.

Впрочем, некоторые американские чиновники говорят, что это может быть привычной попыткой Кремля ввести в заблуждение, и что это не отражает настоящей готовности Путина к компромиссу. Бывшие российские чиновники добавляют, что Путин вполне может снова изменить свое мнение, если российские войска наберут обороты.

"Он действительно готов остановиться на нынешних позициях... Он не желает отступать ни на метр", – сказал один из бывших высокопоставленных российских чиновников, пересказывая послание, которое, по его словам, негласно посылает Кремль.

По словам нынешних и бывших чиновников, Путин рассматривает совпадение факторов, которые создают благоприятный момент для сделки: поле боя в тупике, последствия неудачного наступления Украины, слабая поддержка Киева на Западе, отвлечение внимания от российско-украинской войны из-за ситуации в Газе.

Публично Путин придерживается своей агрессивной позиции, заявляя, что он противостоит Западу, который стремится уничтожить тысячелетнюю русскую цивилизацию.

Но американские чиновники видят изменение в позиции Путина, отмечая, что он больше не требует отставки правительства Зеленского. Они заявили, что прекращение огня, которое предлагает Путин, сохранит суверенную Украину со столицей в Киеве, но оставит под контролем России почти 20 процентов украинской территории, которые она уже завоевала.

Американские собеседники добавили, что хотя Путин сигнализирует, что он открыт к такому соглашению, он ждет более конкретного предложения.

Среди многих вероятных камней преткновения – решимость Путина не допустить Украину к членству в НАТО. Но один из бывших российских чиновников сказал, что разногласия по этому поводу не станут для Путина причиной не договариваться, поскольку в обозримом будущем не ожидается, что Альянс примет Украину в свои ряды.

Впрочем, высокопоставленные американские чиновники заявили, что не верят, что любой весомый украинский политик может согласиться на сделку, которая оставит России так много украинской территории.

Многие на Западе скептически относятся к прекращению огня, поскольку, по их мнению, Путин перевооружается для будущего нападения.

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей - денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ не сможет достичь своих целей в Украине, несмотря на ее большие усилия.

Напомним, накануне министры иностранных дел Франции и Великобритании заверили, что будут поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения "столько, сколько потребуется", при этом важно, чтобы президент Владимир Путин проиграл.