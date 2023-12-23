Министр обороны Италии призвал искать политическое урегулирование войны в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что наряду с военной поддержкой Украины пришло время начать поиск политического решения для прекращения войны, вызванной вторжением России.

Об этом Крозетто сказал в субботу во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке в Польше, его цитирует агентство ANSA, сообщает "Европейская правда".

"Война продолжается уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины, важно идти по пути, который ведет к политическому решению", – сказал Крозетто.

"То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, которая заблокировала российскую атаку – может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата с помощью мирных переговоров", – добавил министр.

По его словам, то, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".

Напомним, 23 декабря издание The New York Times сообщило со ссылкой на собственные источники, что президент РФ Владимир Путин по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в Украине, которое заморозит боевые действия на нынешней линии соприкосновения.

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей – денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.