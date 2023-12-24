В Белграде затонул ночной клуб

В Белграде в ночь на воскресенье, 24 декабря, затонул популярный местный ночной клуб Kartel после того, как возникла стычка между охраной и посетителями, которых та выгоняла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал Blic.

В ночном клубе, который располагался на понтоне, давал концерт рэпер Tsunami. В определенный момент охрана начала выводить посетителей, после чего некоторые из них начали толкаться на мосту, который соединял понтон с берегом.

В конце концов, мост треснул и рухнул, а понтон с ночным клубом ушли под воду.

Splav "KARTEL" na Sajamskom keju krenuo da tone! Uskoro i sns kartel će da potone... pic.twitter.com/ds8CMl64tN — Miloš Krstić (@MilosKrstic2211) December 23, 2023

По словам очевидца, в воду попали около сотни человек. Но в спасательных службах Белграда сказали, что оказали помощь где-то 30 посетителям, которые были на понтоне и на мосту в момент обвала.

ФОТО: RINGIER

Причины затопления Kartel не называют, но, вероятно, это произошло из-за большого количества людей, на которое понтон не был рассчитан.

Ранее в этом году в ночном клубе в испанском городе Мурсия произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек.