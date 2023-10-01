Пожар в ночном клубе в Испании: количество погибших возросло до 13

Количество погибших в результате пожара в ночном клубе в испанском городе Мурсия возросло до 13.

Обновленные данные привели экстренные службы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что спасатели все еще ищут людей, которые считаются пропавшими без вести.

В результате пожара в клубе обвалилась крыша, что затрудняет поиски пропавших.

Также пока трудно определить, что именно стало причиной пожара.

Представительница ночного клуба Teatre Мария Долорес Альбеллан сообщила журналистам, что пожар возник в соседнем клубе La Fonda, а затем перекинулся на два соседних клуба.

Представитель Национальной полиции Испании рассказал, что погибшие были найдены в ночном клубе Fonda.

Пожар в ночном клубе Мурсии начался около 6 утра. Ранее сообщалось о девяти погибших.