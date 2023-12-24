Укр Рус Eng

У Белграді затонув нічний клуб

фото, відео
Неділя, 24 грудня 2023, 11:21

У Белграді в ніч проти неділі, 24 грудня, затонув популярний місцевий нічний клуб Kartel після того, як виникла сутичка між охороною та відвідувачами, яких та виганяла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський портал Blic.

У нічному клубі, що розташовувався на понтоні, давав концерт репер Tsunami. У певний момент охорона почала виводити відвідувачів, після чого деякі з них почали штовхатись на мосту, що з’єднував понтон із берегом.

Зрештою, міст тріснув і завалився, а понтон із нічним клубом пішли під воду.

За словами очевидця, у воду потрапили близько сотні людей. Але в рятувальних службах Белграда сказали, що надали допомогу десь 30 відвідувачам, які були на понтоні та на мосту в момент обвалу.

 
Фото: RINGIER

Причини затоплення Kartel не називають, але, ймовірно, це сталось через велику кількість людей, на яку понтон не був розрахований.

Раніше цього року в нічному клубі в іспанському місті Мурсія сталась пожежа, в результаті якої загинули 13 людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія інциденти