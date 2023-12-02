Армения впервые запустила спутник собственного производства

Армения 1 декабря впервые запустила в космос спутник собственного производства Hayasat-1.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Спутник разработали армянский научно-исследовательский центр Bazoomq и Центр научных инноваций и образования. В сентябре он получил лицензию профильного министерства.

Запуск состоялся 1 декабря в США, в 22:18 по армянскому времени, с помощью ракеты SpaceX Falcon-9.

Самый первый собственный спутник Армении ArmSat-1 запустили в космос в мае 2022 года, также с помощью SpaceX. Тогда проект стал результатом сотрудничества армянского агентства "Геокосмос" и испанской компании Santlantis. Ереван заявил, что снимки планируют использовать для контроля за границей и ряда научных наблюдений.

Напомним, в конце ноября Южная Корея и Япония сообщили о запуске Северной Кореей ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

Северная Корея позже подтвердила запуск и заявила, что спутник был успешно выведен на орбиту.

США в связи с этим внесли в санкционный список восемь граждан Северной Кореи, а также одну северокорейскую компанию.