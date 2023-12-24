В Румынии за день зафиксировали два землетрясения

Румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INFP) в воскресенье сообщил о двух подземных толчках силой 4,2 и 3,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные на сайте INFP.

Первое за воскресенье землетрясение в Румынии силой 4,2 балла около 8 утра по местному времени в сейсмической зоне Вранча. Его эпицентр находился на глубине почти 100 км под землей.

В INFP уточняют, что землетрясению предшествовали еще два подземных толчка меньшей магнитуды – 2,7 и 2,8.

Главный центр специального контроля Украины сообщал, что последствия землетрясения могли ощутить в Украине.

Новое землетрясение магнитудой 3,4 в сейсмической зоне Вранча произошло около 17:30.

Оба землетрясения не несли угрозы для людей, ни о каких разрушениях в результате не сообщалось.

Карпатский регион является сейсмически активным, поэтому в соседних государствах иногда фиксируют землетрясения. В июне, например, землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера фиксировали на западе Румынии.