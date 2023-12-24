У Румунії за день зафіксували два землетруси

Румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INFP) у неділю повідомив про два підземні поштовхи силою 4,2 і 3,7 бала за шкалою Рихтера.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на дані на сайті INFP.

Перший за неділю землетрус у Румунії силою 4,2 бала близько 8-ої ранку за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча. Його епіцентр перебував на глибині майже 100 кілометрів під землею.

В INFP уточнюють, що землетрусу передували ще два підземні поштовхи меншої магнітуди – 2,7 та 2,8.

Головний центр спеціального контролю України повідомляв, що наслідки того землетрусу могли відчути в Україні.

Новий землетрус магнітудою 3,4 у сейсмічній зоні Вранча стався близько 17:30.

Обидва землетруси не несли загрози для людей, про жодні руйнування в результаті не повідомлялось.

Карпатський регіон є сейсмічно активним, тому в сусідніх державах подекуди фіксують землетруси. У червні, приміром, землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера фіксували на заході Румунії.