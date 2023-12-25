В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе

В Германии Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) зарегистрировало по всей стране около 2600 политически мотивированных уголовных преступлений, связанных с войной в секторе Газа.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные ведомства, информирует "Европейская правда".

Из 2600 преступлений более 1100 классифицированы как антисемитские. Согласно отчету BKA, правонарушения связаны в основном с причинением вреда имуществу и разжиганием ненависти.

Кроме того, с 7 октября в BKA поступили сообщения о "двузначном количестве" преступлений, совершенных на почве исламофобии.

По данным полиции, большинство этих преступлений также связаны с причинением вреда имуществу и разжиганием ненависти.

События в Израиле и секторе Газа могут "представлять высокую угрозу для ситуации с безопасностью в Германии", особенно в преддверии рождественских праздников, подчеркнули в BKA.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.

А Федеральное ведомство по охране конституции Германии, которое играет роль спецслужбы, указало на значительный рост уровня угрозы исламистских терактов в стране на фоне войны между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.