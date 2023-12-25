У Німеччині зафіксували 2600 злочинів, пов'язаних з війною в Газі

У Німеччині Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) зареєструвало по всій країні близько 2600 політично вмотивованих кримінальних злочинів, пов'язаних із війною в секторі Гази.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані відомства, інформує "Європейська правда".

З 2600 злочинів понад 1100 класифіковано як антисемітські. Згідно зі звітом BKA, правопорушення пов'язані здебільшого з заподіянням шкоди майну і розпалюванням ненависті.

Крім того, з 7 жовтня до BKA надійшли повідомлення про "двозначну кількість" злочинів, скоєних на ґрунті ісламофобії.

За даними поліції, більшість цих злочинів також пов'язані з заподіянням шкоди майну і розпалюванням ненависті.

Події в Ізраїлі та секторі Гази можуть "становити високу загрозу для ситуації з безпекою в Німеччині", особливо напередодні різдвяних свят, наголосили в BKA.

Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.

А Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини, яке відіграє роль спецслужби, вказало на значне зростання рівня загрози ісламістських терактів у країні на тлі війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС на Близькому Сході.