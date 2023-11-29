В Германии предупредили о повышенном риске терактов из-за войны на Ближнем Востоке

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV), выполняющее функцию спецслужбы, указало на значительный рост уровня угрозы исламистских терактов в стране на фоне войны между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, пишет "Европейская правда".

Руководитель BfV Томас Хальденванг заявил, что угроза исламистского нападения уже давно нависла над Германией, но нынешнее обострение между Израилем и ХАМАС привело к все более частым призывам к насилию в "джихадистском спектре".

"Это может привести к радикализации злоумышленников, которые действуют в одиночку и атакуют "мягкие цели" (легкодоступные цели. – Ред.) простыми средствами. Опасность реальна и выше, чем была в течение длительного времени", – подчеркнул он.

BfV также отмечает, что на фоне войны между Израилем и ХАМАС вокруг антисемитизма объединились даже враждебные исламистские организации, такие как "Исламское государство" и "Аль-Каида". Как следствие, потенциал террористических атак против евреев и "Запада" в целом значительно вырос.

Кроме того, спецслужба указывает на теракты или попытки терактов в некоторых соседних европейских странах в течение последних недель, где нападавшие прямо ссылались на конфликт на Ближнем Востоке.

Немецкие власти уже объявляли об усилении безопасности для евреев и еврейских учреждений после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

В начале ноября, после того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности ХАМАС в стране, министр внутренних дел Нэнси Фезер воплотила запрет в жизнь.