ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо

Федеральное бюро расследований США сотрудничает с правоохранителями штата Колорадо в связи с угрозами в адрес судей Верховного суда штата, которые на прошлой неделе решили дисквалифицировать экс-президента Дональда Трампа с партийных выборов из-за причастности к штурму Капитолия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

"ФБР знает о ситуации и сотрудничает с местными правоохранительными органами. Мы будем активно расследовать любые угрозы или применение насилия со стороны тех, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации", – говорится в заявлении офицера ФБР по связям с общественностью Викки Мигои.

Анализ, проведенный внепартийной исследовательской некоммерческой организацией Advance Democracy, показал "значительную агрессивную риторику" сторонников Трампа в Интернете в отношении судей и демократов после принятого решения.

В публикациях содержались требования раскрыть личную информацию судей, а один из пользователей ультраправого протрамповского веб-сайта написал: "Всех проклятых крыс в мантиях надо повесить" – очевидно, имея в виду судей.

Напомним, недавно Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение о том, что у бывшего президента нет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Подробнее об этом читайте в статье: Трампа судят по законам Гражданской войны.