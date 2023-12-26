В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях

В Сейме Литвы осталось одно голосование, чтобы запретить продажу напитков и еды в бесплатной одноразовой пластиковой таре в заведениях общественного питания, на массовых мероприятиях и на пляжах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В субботу после обсуждения 88 членов литовского Сейма проголосовали за соответствующие поправки к закону, двое воздержались.

Литовскому парламенту необходимо еще раз проголосовать за принятие новой редакции закона. Кроме того, его еще предстоит согласовать с законодательством ЕС.

Согласно проекту, поставщикам услуг общественного питания будет запрещено бесплатно раздавать потребителям одноразовые пластиковые изделия с едой или напитками. Их придется заменить столовой посудой или многоразовой упаковкой, цена которой не должна превышать стоимость одноразовой посуды.

Эта процедура не будет применяться к упаковкам, куда продукты питания или напитки уже упаковал производитель.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, за нарушение нового порядка торговцев предлагается штрафовать на 30-60 евро, а руководителей предприятий – на сумму от 100 до 200 евро.

Напомним, в сентябре стало известно, что Польша с 2025 года введет возврат тары от напитков за возмещение ее стоимости.

Также сообщалось, что немецкая железная дорога начнет использовать стеклянную посуду в кафе поездов, наряду с одноразовыми стаканчиками, чтобы уменьшить количество отходов.