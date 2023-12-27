Как сербские власти заявили о "сценарии Майдана" и что будет дальше

В ночь на 25 декабря, когда большинство западных стран празднует Рождество и мало следит за политическими новостями, в Сербии жандармерия разогнала митинг прозападной оппозиции, протестовавшей против фальсификации парламентских выборов.

Российские и сербские власти трактуют протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан".

Все о новых протестах в Сербии и их возможных последствиях – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Мятеж по сценарию РФ: как сербские власти раскрыли попытку "переворота, инициированного Западом".

Оппозиционные митинги в Белграде продолжаются уже больше недели – они начались после объявления результатов парламентских и местных выборов, состоявшихся 17 декабря.

На этих выборах, несмотря на прогнозы социологов, политсила президента Сербии Александара Вучича Сербская прогрессивная партия сумела улучшить результаты и вернуть себе монобольшинство в Скупщине (парламенте). Также партия власти взяла первое место на выборах в городскую ассамблею Белграда – и ни для кого не было тайной, что этого достигли благодаря массовому подвозу избирателей из Косово и Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины).

Результат прозападной оппозиции, которая шла на выборы в блоке "Сербия против насилия", как и ожидалось – менее 23%. Хоть и улучшился по сравнению с предыдущими выборами, однако был явно меньше прогнозов социологов (экзит-полы во время выборов в Сербии запрещены).

Неудивительно, что лидеры оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич не нашли ничего лучшего, чем объявить голодовку, требуя только переголосования в столице, где использование админресурса было особенно заметным.

Несмотря на слабость оппозиции, протестные настроения в Сербии оказались достаточно мощными для того, чтобы митинги стали ежедневными и многотысячными. И одновременно – достаточно организованными, чтобы оставаться в законодательном поле.

И хотя наблюдатели ОБСЕ, несмотря на зафиксированные нарушения, отказались говорить о фальсификации выборов, лидеры ЕС массово воздерживались от поздравлений Вучичу – сербский президент получил поздравительную телеграмму только от своего друга Виктора Орбана.

В такой ситуации Вучичу была крайне нужна дискредитация протеста – действия оппозиции, которые бы дали основания для использования силы. И 24 декабря такая возможность появилась.

По мнению сербской оппозиции, старт насилию дали связанные с сербскими властями футбольные фанаты. Президент Партии свободы и справедливости Драган Джилас утверждает, что зачинщиков штурма органов власти удалось идентифицировать – это фанаты из группы Джордже Прелича (лидер этой группы сейчас отбывает наказание за убийство французского болельщика). Заметим, что никого из этой группы в ночь на 25 декабря не арестовали.

Зато сербские власти сразу заявили о предотвращении попытки государственного переворота.

Эту версию Вучич озвучил утром во время встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

А премьер Ана Брнабич уточняет, что информацию о попытке оппозиции совершить государственный переворот передали российские спецслужбы.

"Это, очевидно, не будет популярным на Западе, но я особенно чувствую, что важно выступить в защиту Сербии и поблагодарить российские службы безопасности, которые имели эту информацию и поделились ею с нами", – заявила она.

Брнабич уточняет, что сербские власти передали эту информацию другим странам, но там "отвергли ее как российскую дезинформацию".

Тем не менее, уже на следующий день после разгона протестные акции в Белграде возобновились. Совершив шествие в отделение полиции, где удерживают задержанных 24 декабря, протестующие снова провели акцию под Центризбиркомом.

А на 30 декабря запланировано проведение большого митинга, на котором оппозиция должна определиться со своими следующими действиями.

Впрочем, определенные изменения заметны и сейчас. В частности, оппозиция усилила свои требования – теперь они требуют перевыборов не только в Белграде, а по всей стране.

Есть ли шансы на успех у белградских протестов? Да, однако они не кажутся высокими.

С другой стороны, протесты могут привести к увеличению зависимости сербской власти от РФ. В этом контексте стоит обратить внимание на активизацию на сербском направлении Виктора Медведчука.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Мятеж по сценарию РФ: как сербские власти раскрыли попытку "переворота, инициированного Западом".